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Доля просрочки по ипотеке в Сбербанке составляет примерно 1%

В банке заявили, что качество ипотечного портфеля достаточно высокое

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности по ипотеке в Сбербанке составляет около 1%, качество ипотечного портфеля достаточно высокое. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров в ходе онлайн-конференции Банка России.

"Ипотечные портфели у банков очень стабильные, и они гораздо более стабильные, чем другие портфели потребкредитования или кредитных карт. В случае с нашим банком доля просрочки в ипотеке составляет около 1%. Эта доля не растет, то есть мы видим достаточно высокое качество", - сказал он.

Комментируя возможность возникновения в России ипотечного пузыря, Джангиров отметил, что пока предпосылок к этому нет. "И объемы еще пока не те. И поведение клиентов в принципе не предполагает того, что люди будут покупать квартиры в ипотеку, сдавать, и делать это в каких-то очень больших объемах. Какого-то пирамидального роста мы, конечно, сейчас не видим", - резюмировал топ-менеджер банка.

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