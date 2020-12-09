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Эксперты не ожидают "пузыря" на рынке ипотеки России в ближайшее время

По словам заместителя генерального директора "ДОМ.РФ" Артема Федорко, банки, в частности, не смягчают требования по первоначальному взносу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Возникновения так называемого ипотечного пузыря в России в ближайшее время ожидать не стоит. К такому мнению пришли эксперты на онлайн-конференции Банка России.

"Пока те метрики, за которыми мы наблюдаем, не показывают, что есть предпосылки для формирования "пузыря", - сказал заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Артем Федорко.

По его словам, банки, в частности, не смягчают требования по первоначальному взносу. "То есть банки свои стандарты не снижают и ипотека остается довольно качественным продуктом", - добавил он.

Предпосылок возникновения "пузыря" не видит и старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров. "Говорить о том, что есть какой-то ипотечный "пузырь", что есть какие-то предпосылки для него в самое ближайшее время - я такого не вижу. И объемы еще пока не те. И поведение клиентов в принципе не предполагает того, что люди будут покупать квартиры в ипотеку, сдавать и делать это в каких-то очень больших объемах. Какого-то пирамидального роста мы, конечно, сейчас не видим", - сказал банкир.

В свою очередь главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах заявил о наличии "достаточно серьезных" нарастающих проблем на рынке недвижимости в отдельных секторах. "Это только местами связанно с ипотекой. Ведение льготных программ, например, "дальневосточной ипотеки", полностью "пропылесосило" в этом году рынок во всех крупных городах Дальнего Востока. Хорошая идея оказалась подливанием керосина в костер", - отметил эксперт.

Также, по его словам, существует проблема нехватки капитала у застройщиков, что ограничивает рост предложения на рынке. "Спрос поддерживается и нехваткой жилья, соцпрограммами, например, маткапиталом, но если предложение будет все так же ограниченно, то рост цен будет неадекватен, будет отрываться от доходов населения. Ипотечного "пузыря" мы не видим. Но в отдельных сегментах "пузырьки", но не "пузырища", на рынке недвижимости можем ожидать и уже их видим", - заключил Табах.

Банк России также в настоящий момент не видит какого-либо "пузыря" на рынке ипотеки, однако постоянно отслеживает ситуацию. "Сейчас мы видим действительно большой спрос [на ипотеку]. Отчасти этот спрос затрагивает спрос, который возник бы без программ в будущие периоды. То есть пока какого-то опасного состояния рынка, "пузыря", именно в настоящее время, конечно, мы не видим. И мы видим по-прежнему потенциал для сохранения нынешних контрциклических мер", - сказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Она также отметила, что ЦБ постоянно отслеживает ситуацию на рынке ипотеки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в ряде регионов ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье. По словам Набиуллиной, своевременное завершение программы льготной ипотеки позволит избежать формирования "пузырей" на рынке.

Теги
Россия
ЦБ заявил об отсутствии "пузыря" на рынке ипотеки
Банк России постоянно отслеживает ситуацию, указала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова
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