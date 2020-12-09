Эксперты не ожидают "пузыря" на рынке ипотеки России в ближайшее время

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Возникновения так называемого ипотечного пузыря в России в ближайшее время ожидать не стоит. К такому мнению пришли эксперты на онлайн-конференции Банка России.

"Пока те метрики, за которыми мы наблюдаем, не показывают, что есть предпосылки для формирования "пузыря", - сказал заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Артем Федорко.

По его словам, банки, в частности, не смягчают требования по первоначальному взносу. "То есть банки свои стандарты не снижают и ипотека остается довольно качественным продуктом", - добавил он.

Предпосылок возникновения "пузыря" не видит и старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров. "Говорить о том, что есть какой-то ипотечный "пузырь", что есть какие-то предпосылки для него в самое ближайшее время - я такого не вижу. И объемы еще пока не те. И поведение клиентов в принципе не предполагает того, что люди будут покупать квартиры в ипотеку, сдавать и делать это в каких-то очень больших объемах. Какого-то пирамидального роста мы, конечно, сейчас не видим", - сказал банкир.

В свою очередь главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах заявил о наличии "достаточно серьезных" нарастающих проблем на рынке недвижимости в отдельных секторах. "Это только местами связанно с ипотекой. Ведение льготных программ, например, "дальневосточной ипотеки", полностью "пропылесосило" в этом году рынок во всех крупных городах Дальнего Востока. Хорошая идея оказалась подливанием керосина в костер", - отметил эксперт.

Также, по его словам, существует проблема нехватки капитала у застройщиков, что ограничивает рост предложения на рынке. "Спрос поддерживается и нехваткой жилья, соцпрограммами, например, маткапиталом, но если предложение будет все так же ограниченно, то рост цен будет неадекватен, будет отрываться от доходов населения. Ипотечного "пузыря" мы не видим. Но в отдельных сегментах "пузырьки", но не "пузырища", на рынке недвижимости можем ожидать и уже их видим", - заключил Табах.

Банк России также в настоящий момент не видит какого-либо "пузыря" на рынке ипотеки, однако постоянно отслеживает ситуацию. "Сейчас мы видим действительно большой спрос [на ипотеку]. Отчасти этот спрос затрагивает спрос, который возник бы без программ в будущие периоды. То есть пока какого-то опасного состояния рынка, "пузыря", именно в настоящее время, конечно, мы не видим. И мы видим по-прежнему потенциал для сохранения нынешних контрциклических мер", - сказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Она также отметила, что ЦБ постоянно отслеживает ситуацию на рынке ипотеки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в ряде регионов ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье. По словам Набиуллиной, своевременное завершение программы льготной ипотеки позволит избежать формирования "пузырей" на рынке.