"ПИК" отозвал иск об отмене правовой охраны бренда "Мой дом"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "ПИК" отозвала иск к бывшему Московскому телевизионному заводу "Рубин" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Мой дом", следует из картотеки дела.

"Принять отказ публичного акционерного общества "Группа компаний "ПИК" от исковых требований. Производство по делу прекратить", - говорится в решении суда по интеллектуальным правам.

Девелопер обратился в суд в мае, требуя досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Мой дом" из-за его неиспользования ответчиком.

Согласно данным Роспатента, товарный знак "Мой дом" зарегистрирован в 2006 году. Его правообладателем является открытое акционерное общество "Московский телевизионный завод "Рубин". Срок действия исключительного права продлен до 2024 года.

Телевизионный завод был образован в 1951 году. В 2003 году завершилась реструктуризация бизнеса, заводские площади были реконструированы, с этого времени МТЗ "Рубин" начал специализироваться на управлении коммерческой недвижимостью и девелопменте.

Группа компаний "ПИК" является крупнейшим девелопером России по объемам текущего строительства. Согласно Единому реестру застройщиков, сейчас застройщик возводит 6,5 млн кв. м жилья. Компания входит в список системообразующих в российской экономике.