Эксперт допустил "бешеный спрос" на ипотеку в мае-июне при завершении льготной программы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Бешеный спрос" на все виды ипотечного кредитования может начаться в РФ в мае-июне в том случае, если программу льготной ипотеки под 6,5%, которая действует до июля 2021 года, будет решено не продлевать, заявил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах в ходе онлайн-конференции ЦБ.

"Если с 1 июля ее [программу льготной ипотеки] решат не продлевать, то в мае-июне мы увидим бешенный спрос на все виды ипотеки, а в III квартале увидим большой спад спроса просто потому, что граждане склонны к такому поведению", - сказал Табах.

По его мнению, продлевать программу целесообразно в тех регионах, где ипотечный рынок еще не исчерпал себя.

"В этой программе, возможно, не хватало региональной дискриминации. Потому что она вводилась, чтобы поддержать весь рынок, всех застройщиков. Но сейчас этот инструмент должен применяться более тонко", - считает эксперт.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса.

Программа позволяет взять льготный кредит на покупку жилья в новостройках на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.