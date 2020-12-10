Хуснуллин заявил, что годовой план по расселению аварийного жилья выполнили 56 регионов РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 62 тыс. россиян переселены из аварийного жилья с января. Таким образом, целевой показатель 2020 года выполнили уже 56 регионов, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Более 62 тыс. граждан переселены из аварийного жилого фонда в 2020 году - тем самым план по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда" на 2019-2020 годы уже выполнен на 173%; 56 регионов полностью выполнили целевой показатель, поставленный на 2020 год", - приводятся в сообщении пресс-службы Хуснуллина его слова.

В целом за 2019-2025 годы планируется переселить более 630 тыс. человек. С 2019 года в общей сложности уже переселено более 120 тыс. россиян из аварийного жилья площадью почти 2 млн кв. м.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда" включен в нацпроект "Жилье и городская среда".