Кабмин упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры по ипотеке

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ избавит граждан от необходимости предоставлять документы о праве на налоговый вычет при покупке квартиры. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности, - констатировал он. - Правительство упростит эту процедуру: чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически".

"Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право, все сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы", - пояснил премьер.

По его словам, эта система обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, в том числе в банк, который выдал ипотечный кредит. В случае положительного решения система сама вернет средства налогоплательщику на его счет. "Важно, что проверка данных будет занимать значительно меньше времени, а главное - при минимальных усилиях заявителя, - подчеркнул глава кабмина. - Деньги поступят намного раньше, а не в течение трех месяцев, как это принято сейчас".