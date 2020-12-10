Девелопер "Кортрос" увеличил продажи недвижимости на 51% за десять месяцев

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Кортрос" увеличила объем продаж недвижимости на 51% по итогам 10 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС в онлайн-формате.

"Мы прошли период пандемии, не снижая, а наращивая объем продаж за счет внедрения удаленных технологий. За 10 месяцев 2020 года продано свыше 4,7 тыс. квартир и апартаментов (в 2019 году за аналогичный период - около 3 тыс. лотов - прим. ТАСС). Объем реализации недвижимости увеличился на 51% до 264,6 тыс. кв. м на общую сумму в 32,0 млрд рублей", - сказал он.

Согласно предварительным прогнозам, в 2020 году рост поступлений от реализации увеличится на 29,8% до 33,4 млрд рублей (за 2019 год - 25,7 млрд рублей), пояснили в пресс-службе девелопера.

По словам Голубицкого, в настоящее время в строительстве у ГК "Кортрос" (согласно полученным разрешениям на строительство) находится 983,5 тыс. кв. м, в том числе 866,0 тыс. кв. м жилья. Президент компании добавил, что особое внимание группа уделяет выполнению социальных обязательств - так, за 15 лет работы она способствовала появлению порядка 169,5 тыс. кв. м социальных объектов. Среди них 18 детских садов и шесть школ (3 240 мест для дошкольников и 6 050 - для школьников), 19 км дорог, детская поликлиника, подстанция для скорой помощи и др. Он добавил, что свыше 90% объема застройки в портфеле компании занимают проекты комплексного развития территорий. Всего за 15 лет работы группа реализовала в 12 российских городах 21 проект и построила 188 жилых домов, в которых живут порядка 120 тыс. жителей.

ГК "Кортрос" была основана в 2005 году. За 15 лет деятельности на рынке недвижимости компания ввела в эксплуатацию 3,16 млн кв. м жилья в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодаре и Сочи. По данным Единого реестра застройщиков, ее общий объем текущего строительства по состоянию на 1 декабря 2020 года составляет более 771,7 тыс. кв. м. В 2020 году ГК "Кортрос" включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.