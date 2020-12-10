В России зарегистрировали почти 20,5 тыс. кредитов по программе сельской ипотеки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Росреестр оформил почти 20,5 тыс. кредитов по программе сельской ипотеки на 1 декабря. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Большой популярностью в регионах пользуется и программа сельской ипотеки. По состоянию на 1 декабря 2020 года зарегистрировано почти 20,5 тыс. ипотек в отношении объектов, приобретаемых на условиях данной программы. При этом наибольшее количество объектов приобретено по договорам купли-продажи", - отметили в Росреестре.

По данным ведомства, за месяц число зарегистрированных по программе ипотек выросло более чем на четверть. Чаще всего сельскую ипотеку оформляли жители Приволжского федерального округа (более 6,8 тыс. кредитов). Например, в Башкирии зарегистрировано почти 2,1 тыс. сельских ипотек, в Татарстане - 881 кредит. Среди других регионов-лидеров - Омская и Ростовская области, где оформлено 1,1 тыс. и 615 сельских ипотек соответственно. В целом, Росреестр с момента запуска программы зарегистрировал сделки по этой программе в 18 регионах РФ.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории.