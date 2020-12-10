Эксперт: резкого роста цен на новостройки в России в 2021 году не будет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рост цен на российские новостройки замедлится в 2021 году, резких скачков не ожидается. Такое мнение высказал в четверг президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий на пресс-конференции, прошедшей в ТАСС в онлайн-формате.

"У меня ощущение, что никакого резкого роста цен будущий год не предвещает. Тем более, что ноябрь к октябрю в Москве даже показывает, что темпы роста цен существенно снизились", - сказал он.

По прогнозам Голубицкого, рынок недвижимости России в 2021 году может вырасти на 10-15% (по объему предложения), если не произойдут глобальные потрясения в условиях пандемии. "Думаю, что это будет поддержано потребительским спросом", - полагает президент компании.

Как сообщали ранее аналитики ДОМ.РФ, накопленный за девять месяцев 2020 года рост цен на новостройки в России составил 10,5%. В реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, цены выросли на 7,4%. При этом, по оценке агентства НКР, по итогам 2020 года в среднем прирост цен на первичном рынке жилья достигнет около 12%.

ГК "Кортрос" основана в 2005 году. За 15 лет деятельности на рынке недвижимости компания ввела в эксплуатацию 3,16 млн кв. м жилья в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодаре и Сочи. По данным Единого реестра застройщиков, ее общий объем текущего строительства по состоянию на 1 декабря 2020 года составляет более 771,7 тыс. кв. м. В 2020 году ГК "Кортрос" включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.