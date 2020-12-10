Гостиница с апартаментами под брендом Raffles откроется в центре Москвы в 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первый в Москве отель под брендом Raffles откроется рядом с парком "Зарядье" в 2022 году, сообщила в четверг пресс-служба группы компаний "Киевская площадь", которая реализует проект.

"Гостиничный комплекс de luxe класса будет включать в себя пятизвездочный отель, апартаменты и SPA. Открытие комплекса запланировано на вторую половину 2022 года", - говорится в сообщении.

Договор об открытии отеля под брендом Raffles "Киевская площадь" подписала с международным гостиничным оператором Accor. Девятиэтажное здание на улице Варварка будет включать 153 гостиничных номера 55 апартаментов. От входов в гостиницу будет прямой доступ в концертный зал "Зарядье".

Raffles Hotels & Resorts - международная сеть отелей, которая была создана в 1887 году, когда в Сингапуре был открыт первый отель Raffles. Сейчас отели под этим брендом расположены в Дубае, Париже, Варшаве и других городах. Raffles является частью ведущей международной гостиничной группы Accor.

"Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как ТРЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", рынок "Садовод", гастрономический квартал "Депо Лесная", гостиница "Украина" и транспортно-пересадочный узел "Нагатинская". Компания реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".