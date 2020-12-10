Кабмин утвердил правила энергоэффективности зданий, снижающие стоимость строительства

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила, устанавливающие требования к энергетической эффективности зданий, сооружений и строений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

В постановлении прописано, что требования энергоэффективности зданий устанавливает Минстрой РФ. Они включают в себя показатели удельной величины расхода энергоресурсов в здании, требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и другим решениям, а также к отдельным конструкциям зданий. Требования энергоэффективности должны применяться на всех этапах: от проектирования до эксплуатации зданий, которые оборудованы теплопотребляющими установками, электроприемниками, водоразборными установками или устройствами для использования природного газа. Однако они не распространяются на культовые здания, объекты культурного наследия, временные постройки, частные и садовые дома, здания площадью менее 50 кв. м и т. д.

В свою очередь класс энергоэффективности для многоквартирных домов устанавливают органы государственного строительного надзора. Также класс энергоэффективности могут определять региональные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный жилищный надзор.

Ранее в сводном отчете к постановлению сообщалось, что утвержденные правила сократят стоимость строительства на 10-15%, а эксплуатационные расходы - на 20-30%. Отмечалось, что оптимизация правил по определению класса энергоэффективности зданий позволит исключить затраты на исследования тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах. Так, для достоверной оценки энергоэффективности через исследования необходимо было собирать статистику по приборам учета расхода энергии за три-четыре отопительных сезона.

Постановление с правилами энергоэффективности зданий вступает в силу 1 января 2021 года и действует до 1 января 2022 года, говорится в документе.