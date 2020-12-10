В Москве с 2011 года решены проблемы почти 19 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Проблемы около 18,9 тыс. обманутых дольщиков по 44 объектам решили в Москве с 2011 года. Об этом сообщил журналистам в четверг в рамках Московского урбанфорума заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Эту работу [с обманутыми дольщиками] ведет правительство Москвы по поручению мэра Сергея Собянина, он лично отвечает за эту работу. У нас за эти годы (с 2011 года - прим. ТАСС) 18,9 тыс. человек мы решили проблемы, связанные с невыполнением частными застройщиками своих обязательств. Эта работа, которая продолжается, нам для ускорения темпов необходимы дополнительные средства", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в текущем году были достроены более 7 объектов, уже идет передача ключей будущим жителям.

Как уточнили в пресс-службе столичного стройкомплекса, в Москве с начала года были восстановлены права 2,6 тыс. обманутых дольщиков. Так, за 11 месяцев 2020 года сданы 20 домов: 5 корпусов первой очереди "Царицыно", 6 корпусов первой очереди "Марьино Град", 7 корпусов "Спортивного квартала", объект СУ-155 в Новых Черемушках, корпус ЖК Sky House.