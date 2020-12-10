На Кубани ввели в эксплуатацию 46 долгостроев

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Около 7,7 тыс. дольщиков Краснодарского края получили квартиры в 2020 году, за этот период было введено в эксплуатацию 46 проблемных объектов. В следующем году планируется восстановить права граждан еще по 64 долгостроям и сдать около 10 тыс. квартир. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации Кубани.

Краснодарский край входит в число регионов с самым большим количеством незавершенных объектов долевого строительства. Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионе применяют несколько механизмов: долгострои достраивают за счет Фонда защиты прав дольщиков при поддержке краевого бюджета. По тем объектам, завершение которых экономически не выгодно, дольщикам выплачивают компенсации. Для завершения проблемных объектов в Краснодарском крае была создана госкомпания.

"В этом году уже ввели в эксплуатацию 46 долгостроев. Жители получили 7,7 тысяч своих законных квартир. Механизмов решения проблем обманутых дольщиков у нас сегодня достаточно - достройка за счет инвесторов, привлечение средств краевого бюджета, компенсации дольщикам. В 2021 году запланировано восстановить права граждан еще по 64 проблемным объектам, это около 10 тысяч квартир", - приводятся в сообщении слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В рамках работы с федеральным Фондом защиты прав граждан в настоящее время принято решение по 25 из 42 проблемным объектам. "По 18 домам - завершение строительства при непосредственном участии регионального фонда. Еще по семи домам около 1 000 дольщиков получили компенсации на сумму 1,4 млрд рублей", - приводят в сообщении слова первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко.

В 2020 году на федеральном уровне были приняты поправки, позволяющие включать жилищно-строительные кооперативы в единый реестр проблемных объектов для применения механизмов для их достройки. Сейчас в крае 45 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые возводят 72 многоквартирных дома, из которых 54 объекта строятся с нарушением срока. Под критерии внесения в Единый реестр проблемных объектов попадают 4 ЖСК.

За последние 5 лет в Краснодарском крае введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тысяч квартир.

В новость была внесена правка (19:26 мск) - передается с уточнением ссылки в третьем абзаце.