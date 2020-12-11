"Известия": Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ определил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в размере 49 173 руб. на первое полугодие 2021 года, что на 1,1% выше средней стоимости жилья в текущем полугодии. Об этом в пятницу сообщают " Известия " со ссылкой на проект приказа Минстроя "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ".

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Цена квадратного метра в среднем по стране будет на 539 руб. больше, чем во втором полугодии 2020 года, следует из расчетов ведомства. Рыночную стоимость жилья определили для каждого из 85 субъектов страны. Больше всего недвижимость подорожает в Москве, Амурской и Сахалинской областях, а также Приморском и Хабаровском краях - от 8 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. В Якутии и Ленинградской области цены поднимутся в пределах 4 тыс. руб., сообщает газета.

В части субъектов стоимость квадратного метра увеличится на 2-3 тыс. руб. В их числе Санкт-Петербург, Севастополь, ЯНАО, Удмуртия и др. В Московской, Кировской, Новосибирской, Псковской и других областях стоимость квадратного метра жилья может вырасти до 2 тыс. руб., пишут "Известия". Еще в 34 субъектах, среди которых Крым, Мордовия, Тыва и др., цены на недвижимость останутся на прежнем уровне, сообщает газета.

Цены за квадратный метр в 2021 году снизятся только в Бурятии - с 78,18 тыс. руб. до 61,26 тыс. руб. Самые низкие цены на жилье в 2021 году будут в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тыс. руб., следует из расчетов ведомства.

В пресс-службе Минстроя на запрос "Известий" о методике расчета оперативно не ответили.