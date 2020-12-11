Власти Петербурга подписали соглашение с Минстроем РФ об объемах ввода жилья до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга подписали соглашение с Минстроем РФ о ежегодных показателях ввода жилья по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.

"Между Санкт-Петербургом и Министерством строительства РФ подписано соглашение об объемах ввода жилья до 2030 года. <…> Изначально по нацпроекту "Жилье и городская среда" в городе должно было строиться 5,5 млн кв. м жилья в год, что создавало бы сверхнагрузку на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры. Правительству города удалось убедить федеральные власти в том, что показатель в 3,2 млн кв. м в год - это золотая середина, которая совпадает с долгосрочным социально-экономическим прогнозом города и документами планирования - стратегией - 2035", - говорится в сообщении.

Согласно документу, Санкт-Петербург обязуется ежегодно вводить около 3 млн кв. м жилья. "Это именно те объемы, к которым мы стремились. Мы стараемся не перегревать рынок, потому что это очень сильно бьет по экономике города. Большой ввод жилья приводит к лавинообразной необходимости наращивать строительство головных инженерных сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова Линченко.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 год. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.