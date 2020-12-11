Путин обсудит выведение объектов культуры из полномочий госзаказчика в строительстве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с руководством Госдумы, а также с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопрос выведения объектов культурного наследия из сферы деятельности единого госзаказчика в строительстве. Об этом глава государства заявил в четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, стенограмма беседы опубликована в пятницу на сайте Кремля.

На мероприятии координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов отметил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о создании единого госзаказчика в сфере строительства. "И туда были внесены, видимо, в ходе подготовительной работы и вопросы организации реставрации объектов культурного наследия", - заметил он. Михайлов обратился к президенту с просьбой вывести вопросы культурного наследия из сферы деятельности единого госзаказчика в сфере строительства, так как подобными работами должны заниматься профильные специалисты по реставрации.

Отвечая ему, Путин пообещал "посмотреть" на вопрос. "Обязательно переговорю и с депутатами, с председателем Госдумы и с Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем, который, по сути дела, является инициатором этого законопроекта", - заверил он.

В среду Госдума во втором чтении одобрила законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства в виде публично-правовой компании. Согласно законопроекту, единый заказчик будет работать с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, единый госзаказчик в строительстве позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства.

В конце октября президент РФ Владимир Путин обсуждал проблемы реставрации памятников культуры на заседании Совета по культуре и искусству. Тогда президент отметил, что создание в строительной сфере единого госзаказчика продиктовано необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств, направленных на капитальное строительство. При этом глава государства подчеркнул, что вопросы культурного наследия не должны находиться в ведении строителей. Путин также указал на то, что принципиально важно выстроить четкое и ответственное межведомственное взаимодействие для того, чтобы жесткий порядок в сфере строительства стал действенным инструментом сохранения памятников культуры и истории. Помимо этого, президент отметил, что необходимо в партнерстве с профессиональными объединениями разработать адекватные требования к проведению работ на объектах культурного и исторического наследия.