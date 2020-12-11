Минстрой представит IQ российских городов 16 декабря

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Итоги индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" за 2019 год будут подведены 16 декабря, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба Минстроя России.

"В марте были опубликованы "стартовые" результаты городов за 2018 год. До конца декабря будут подведены итоги 2019 года", - сказали в министерстве. Уточняется, что мероприятие пройдет в онлайн-формате 16 декабря.

По итогам 2018 года среди 15 российских мегаполисов наибольший индекс набрали Москва, Казань и Петербург.

Индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, "умное" ЖКХ, инновации для городской среды, "умный" городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

Первый рейтинг по индексу цифровизации городского хозяйства "IQ городов" был представлен в марте 2020 года. Индекс разработан в рамках ведомственного проекта "Умный город", который входит в нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".