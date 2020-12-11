Хуснуллин прогнозирует рост цен на новостройки в 2021 году на уровне инфляции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рост цен на квартиры в новостройках в РФ в 2021 году ожидается на уровне инфляции. Такое мнение выразил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Вы знаете, сказать, что цены будут еще выше, я думаю, что вот этот скачок произошел, дальше примерно где-то будет на уровне инфляции или чуть выше инфляции, но это по моим ощущениям", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в целом по стране в 2020 году стоимость жилья на первичном рынке выросла на 8%. Он добавил, что на рост цен повлияли переход строительной отрасли на проектное финансирование и механизм счетов эскроу, пандемия коронавируса, рост заработной платы работников на стройках из-за оттока мигрантов. А также валютные колебания и как следствие удорожание строительных материалов, так как от 10 до 25% в разных видах строительства занимает доля импортных материалов и оборудования.

Льготная ипотека на вторичном рынке

Хуснуллин сообщил, что Россия не готова к льготной ипотеке на вторичном рынке, экономического эффекта эта мера не даст.

"Я считаю, что пока мы ни экономически, ни организационно к этому не готовы, давайте пока будем поддерживать все-таки рынок первичного жилья. Ну а дальше будем смотреть, как будет развиваться в целом рынок ипотеки", - сказал он.

По его словам, на рынке новостроек льготная ипотека под 6,5% стимулирует спрос, а на вторичном рынке выигрывают только продавцы или перепродавцы квартир. "То есть экономического эффекта она такого не дает", - сказал он.

Ранее ВТБ заявил о том, что расширение госпрограммы по субсидированию процентных ставок по ипотеке на вторичный рынок жилья может спровоцировать новую волну роста цен на квартиры и не приведет к возврату госсубсидий в экономику. Согласно прогнозам ВТБ, в 2020 году каждая четвертая ипотека в России будет выдана в рамках госпрограммы по субсидированию процентной ставки. При этом продажи жилищных кредитов на рынке по итогам года должны вырасти до рекордных 3,6 трлн рублей.

Узаконить апартаменты

Хуснуллин сообщил, что правительство России планирует не запретить, а максимально узаконить апартаменты.

"Сказать, что мы будем запрещать апартаменты… Нет, мы считаем, что надо максимально апартаменты узаконить, чтобы люди четко понимали, что [является] жильем, а что - апартаментами", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что статус апартаментов в России до сих пор не определен. По его словам, это понятие имеет очень широкий смысл, под апартаментами подразумевают самую разную недвижимость, зачастую построенную там, где нельзя строить жилье. "А там живут люди, причем живут полноценно. Единственное только, что люди, которые живут в апартаментах, они на сегодняшний день платят не как за жилье, они не имеют никаких льгот, не могут прописаться", - сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что законопроект об апартаментах планируется внести в ближайшие два месяца, а саму проблему определения их правового статуса удастся решить в течение полугода.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. В случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.