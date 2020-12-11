Хуснуллин надеется, что ставки по ипотеке в России опустятся до 5% за три года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в России за три-четыре года должны опуститься до 6%, а в идеале составить 5%. Такое мнение высказал в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"В развитых странах сегодня ипотека там от 3 до 5%. Мы считаем, что ипотека должна быть вот либо на этом уровне, либо в течение трех-четырех лет дойти до среднего уровня - 6%. Но в идеальном варианте это было бы, конечно, процентов пять", - сказал Хуснуллин.

Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,3%.

Как сообщала в понедельник директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко, средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту "Жилье и городская среда", должна опуститься до 6% в 2030 году.