Власти Ленобласти попросили 9 млрд рублей из бюджета России для помощи дольщикам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области снова попросили изменить условия софинансирования на завершение долгостроев с жильем дольщиков или выделить дополнительно на эти цели 9 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правительства области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

"В результате изменения законодательства о решении проблем обманутых дольщиков в регионе возник дефицит около 9 млрд рублей на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций. Мы подготовили предложения, которые позволят нам не снижать темпы, с которыми объекты выносятся на рассмотрение наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков. Область предлагает изменить пропорцию софинансирования восстановления прав дольщиков новых объектов таким образом: 67% - бюджет РФ и 33% - бюджет Ленинградской области. <…> Наконец, регион просит оказать финансовую помощь бюджету Ленинградской области из бюджета РФ для уже готовых для вынесения на наблюдательный совет объектов", - говорится в комментарии Москвина, распространенном пресс-службой правительства региона.

Сейчас эта пропорция составляет 51% на 49% соответственно.

В октябре этого года власти Ленинградской области обратились в правительство РФ с аналогичными предложениями. По словам Москвина, с лета до конца октября 2020 года регион просил Фонд защиты прав дольщиков найти варианты организовать финансирование этих ЖК из средств бюджета РФ, пока это не удалось. "С этого времени губернатор и правительство Ленинградской области направили около 10 писем и обращений в различные федеральные органы с просьбами найти варианты выхода из ситуации", - сказал он.

В пятницу в Совете Федерации состоялись парламентские слушания, посвященных ситуации с решением проблем обманутых дольщиков в Ленинградской области. Они были организованы по инициативе сенатора от региона Сергея Перминова по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко потребовал решить ряд проблем в регионе, в том числе и вопрос с обманутыми дольщиками. Глава государства обратил внимание, что в Ленинградской области 202 объекта признаны проблемными. Путин отметил, что это большой объем.