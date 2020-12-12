На Камчатке построят новый микрорайон с помощью инфраструктурных облигаций

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый микрорайон Северный в Петропавловске-Камчатском будет застраиваться с применением инфраструктурных облигаций. Благодаря этому механизму на территории будет профинансировано создание магистральной инфраструктуры, сообщил в субботу гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Вчера с коллегами из Минстроя России встретились с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Договорились о сотрудничестве. При комплексной застройке нового микрорайона Северный в Петропавловске-Камчатском будет применен механизм инфраструктурных облигаций", - написал Мутко на своей странице в Instagram.

Кроме того, по его словам, в регионе планируется развивать социальную аренду жилья.

Как сообщил Солодов на своей странице в Instagram, обсуждается совместное строительство служебного жилья для социальных нужд.

Как отметил Мутко, ДОМ.РФ также может заняться разработкой мастер-плана Петропавловска-Камчатского. "Сейчас определяемся с масштабами проекта", - пояснил он.

На Камчатке планируется увеличить ежегодные объемы строительства жилья до 100 тыс. кв. м.

Ранее Минстрой разработал проект программы по выпуску инфраструктурных облигаций, которая направлена на обеспечение доступного финансирования строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Согласно документу, ДОМ.РФ создаст специализированное общество проектного финансирования и будет размещать его облигаций на фондовом рынке. Средства от размещения облигаций будут получать застройщики в виде инфраструктурных займов. ДОМ.РФ планирует запустить механизм инфраструктурных облигаций в первой половине 2021 года.