Эксперты: цены долгосрочной аренды жилья в крупных городах РФ продолжат рост в 2021 году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Цены на аренду жилья в крупных городах России продолжат рост в пределах 7% в 2021 году при стабилизации эпидемиологической ситуации и отсутствии ограничений на передвижение граждан. Такой прогноз дали ТАСС участники рынка жилой недвижимости.

"Если эпидемиологическая ситуация улучшится, то ставки постепенно продолжат восстанавливаться. Реалистичный прогноз - + 6-7% относительно текущих уровней", - прокомментировал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

О том, что снижения арендных ставок не стоит ждать в 2021 году говорит и руководитель департамента жилой и коммерческой недвижимости федеральной риелторской компании "Этажи" Ольга Павлинова. По ее мнению, высокий спрос подогревает этот рынок, также на рост цен влияет и увеличение стоимости содержания жилья. Поэтому как минимум цена аренды квартир повторит рост тарифов на ЖКУ, то есть увеличится примерно на 4%.

"Принципиально изменить ситуацию на рынке аренды может лишь введение жестких ограничительных мер, наподобие тех, что были этой весной, в этом случае на фоне проседания спроса собственники могут вновь ввести дисконт на аренду и то не сразу. Как правило, рынок адаптируется к изменяющимся внешним условиям через 1-1,5 месяца", - говорит Павлинова.

Сегодня в общем по России арендные ставки находятся на уровне конца 2019 года, говорят эксперты "Авито Недвижимости" и ЦИАНа. Однако по сравнению с началом марта 2020 года до начала пандемии и введения ограничений в декабре цены снизились на 3-4%. Однако аналитики "Авито Недвижимости" отмечают, что в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года стоимость аренды выросла в Воронеже (на 10%), Перми (на 7,7%), Челябинске (на 4,3%) и Нижнем Новгороде (на 3,3%). Снижение произошло в Москве (на 16%), Санкт-Петербурге (на 8%), Новосибирске (на 5,9%) и Казани (на 5,6%).

По данным ЦИАН, в среднем в Москве съем однокомнатной квартиры составляет 38,7 тыс. рублей в месяц, Санкт-Петербурге - 25 тыс. рублей, Краснодаре - 19,2 тыс. рублей, Новосибирске - 18,3 тыс. рублей, Казани - 18,1 тыс. рублей, Екатеринбурге - 17,9 тыс. рублей, Красноярске - 16,2 тыс. рублей, Нижнем Новгороде - 15,4 тыс. рублей, Ростове-на-Дону - 15,3 тыс. рублей, Уфе - 15,2 тыс. рублей, Самаре - 14,8 тыс. рублей, Перми - 14,3 тыс. рублей, Воронеже и Омске - 13,9 тыс. рублей, Волгограде - 12,6 тыс. рублей, Челябинске - 10,5 тыс. рублей.

Баланс спроса и предложения

В целом в 2020 году активность арендаторов наиболее заметно снизилась только весной, когда в России был введен режим самоизоляции, говорят эксперты. Например, по данным ЦИАНа число просмотров объявлений в середине апреля 2020 года было на 30% ниже показателей весны 2019 года. Однако к окончанию весны рынок активизировался и летом отмечался несвойственный для сезона высокий спрос на аренду, говорит Павлинова.

Попов из ЦИАНа отмечает, что потенциальный интерес сегодня находится на уровне прошлого года, тогда как "Этажи" фиксируют рост этого показателя на 20-25%. В "Авито Недвижимости" говорят о росте потребительного интереса к долгосрочной аренде на 7,6% в целом по стране. Однако не во всех крупных городах наблюдается положительная динамика, отмечает руководитель направления вторичной недвижимости в "Авито Недвижимости" Руслан Закирьянов. В ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года снизился интерес к аренде жилья в Воронеже - на 22,1%, Перми - на 1,5% и Ростове-на-Дону - на 3,3%. При этом наибольший темп роста потребительского спроса отмечен в Казани - почти на 60% и Новосибирске - на 51%.

По данным "Этажей", сегодня наблюдается постепенное восстановление объема предложения на рынке аренды в крупных городах России, и привычных среднемесячных значений оно достигнет не раньше января-февраля 2021 года. В свою очередь ЦИАН говорит, что число выставленных объявлений об аренде жилья сегодня на 20-25% превышает показатели конца 2019 года. Попов связывает это со сменой места жительства многих арендаторов как в пределах одной агломерации (например, переезды из центра города на окраину), так и в масштабе всей страны (некоторые потерявшие работу в Москве иногородние арендаторы вернулись в свои города). Также сокращается и срок проживания в квартире, от чего число циклов публикации объявлений должно стать больше, добавляют в ЦИАНе.

При этом в "Авито Недвижимости" фиксируют снижение объема предложения на 3,2% в целом по стране. Хотя рост этого показателя среди городов-миллионников, по данным портала, отмечен в Москве (на 92%), Екатеринбурге (на 42%), Омске (на 23,5%), Новосибирске (на 19,3%), Санкт-Петербурге (на 16,9%) и Воронеже (на 7,1%).

Эксперты также обращают внимание, что на рынок аренды влияют и смежные сегменты недвижимости. Например, объем потенциального спроса на аренду могут снизить покупатели жилья, особенно по программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Однако, по мнению Павлиновой, эта же программа может оказать влияние и на рост предложения, так как некоторые покупатели квартир в новостройках будут выводить их на рынок аренды, в том числе в 2021 году, для получения пассивного дохода.