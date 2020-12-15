Журналисты из 11 регионов стали лауреатами конкурса Минстроя "Созидание и развитие"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Представители СМИ из 11 регионов страны стали победителями пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации "Созидание и развитие", в двух номинациях победу одержали журналисты ТАСС. Об этом стало известно по итогам церемонии онлайн-награждения с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина, которая прошла в Москве во вторник.

Всего в 2020 году в конкурсе приняли участие журналисты и редакционные коллективы более чем из 50 регионов РФ. Конкурс инициирован министерством и Фондом содействия реформированию ЖКХ. На церемонии, которая прошла на площадке пресс-центра ТАСС, было отмечено, что самое большое количество заявок было подано в номинации "Лучший материал об участии граждан в реализации программ по созданию комфортной городской среды". Лучшим из них был признан материал Инессы Дондуковой и Валентина Помишина (телекомпания "Тивиком", Республика Бурятия).

Лучшим материалом о модернизации коммунальной инфраструктуры и управлении жилым фондом стал текст Марии Сайфуллиной (газета "Диалог", Свердловская область); об отрасли жилищного строительства и мерах ее поддержки в период пандемии COVID19 - статья журналиста Александра Русинова ("Строительные ведомости", Новосибирская область). Лучший материал об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и ЖКХ на конкурс представила Альфия Табаева (Международный издательский дом "Евромедиа", Татарстан). Среди материалов о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья решением жюри приз получила статья Виталия Попова (газета "Наш Бийск", Алтайский край).

Лучший материал о создании современной жилой застройки представила Елена Дронова (ГТРК "Тамбов", Тамбовская область); новых и энергосберегающих технологиях в строительстве - журналист Ксения Стеценко из регионального информационного агентства Московской области; о рынке индивидуального жилищного строительства" - тележурналист Марина Ерёмкина (ГТРК "Мордовия", Республика Мордовия); о реализации проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях - журналист Екатерина Баланина ("Московский комсомолец", Тула).

Среди материалов о развитии рынка ипотеки лучшей признали работу журналиста ТАСС Светланы Латыниной (Иркутск), а об образовательных программах и популяризации строительных профессий - ее коллеги Таисии Боршиговой из Грозного. В этой же номинации приз получила Наталья Федотова из Москвы за материал "О городе Артемово, любви к типовой застройке и внутренней свободе архитектора".

Российские СМИ являются полноправными участниками процесса по улучшению городской среды в российских городах, отметил Файзуллин. "До 2030 года нам надо построить больше миллиарда квадратных метров жилья, должны быть улучшены жилищные условия 5 млн семей ежегодно, необходимо повышать качество городской среды так, чтобы жителям нравилось и они голосовали [за изменения]. Во всех городах происходят огромные изменения, и журналисты, конечно участвуют в этой работе", - резюмировал министр.