Почти 400 семей военных встретят Новый год в новых квартирах в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Военные строители сдали дом почти на 400 квартир для военнослужащих на севере Москвы. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"В крупнейшем микрорайоне для военнослужащих в Москве на Левобережной улице введен в эксплуатацию многоэтажный жилой корпус, в результате чего 393 семьи военнослужащих получат постоянные жилые помещения", - сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что многоквартирный дом соответствует современным стандартам жилья. "Все помещения оснащены приборами учета энергоресурсов, сантехническим и кухонным оборудованием и внутренней отделкой под ключ", - перечислили в министерстве.

Отмечено, что заселением военнослужащих займется "Росжилкомплекс", для устранения замечаний, каких-либо недостатков, выявленных в ходе осмотра квартиры, со стороны застройщика на объекте будет работать специальная бригада. "Принятые меры позволят большей части военнослужащих с семьями встретить Новый год уже в новой собственной квартире", - подчеркнули в Минобороны.

Структура управления жилищным фондом "Росжилкомплекс" была создана в этом году. Она будет распоряжаться ведомственным жилищным фондом - от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее эти функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями Минобороны России.