В Приморье сдали проблемный долгострой с квартирами для 103 дольщиков

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Проблемный многоквартирный дом, в котором жилье получат 103 семьи дольщиков, сдали в эксплуатацию в городе Артем Приморского края, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В Артеме на улице Сахалинской, 4 введен в эксплуатацию дом, ранее признанный долгостроем. Более 100 семей получат долгожданные квартиры, в том числе переселенцы из ветхого и аварийного жилья. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 16 декабря. Квартиры в доме получат 103 дольщика", - говорится в сообщении.

Достройка объекта велась подрядчиком благодаря Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморья. Всего к настоящему моменту в Приморье достроено и введено в эксплуатацию уже 12 жилых домов, из которых пять домов в Артеме, шесть - во Владивостоке, а также один дом в Уссурийске. Всего с конца 2018 года восстановлены в своих правах почти 2 тыс. дольщиков в Приморье.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, дом начинали строить еще в 2015 году. Всего в нем 149 квартир, 103 из которых займут дольщики. 11 семей переселяются в этот 17-этажный дом из ветхого и аварийного жилья.

В 2019 году в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин подписал резолюцию о выделении Приморскому краю 3 млрд рублей из федерального бюджета на три года для решения проблемы дольщиков. С федеральной поддержкой удастся достроить около 26 домов. Решение вопросов по введению в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства - одно из мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда". Цель этого нацпроекта в Приморском крае - построить более 3 млн квадратных метров жилья до 2024 года.