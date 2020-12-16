Минстрой рассмотрит возможность переселения из аварийного жилья в новые деревянные дома

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минстрой России готов вернуть возможность переселения людей из аварийного жилого фонда в новые деревянные дома, если будет проводиться аккредитация строящих такое жилье компаний, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков на заседании Общественного совета при министерстве.

Зампредседателя Общественного совета Олег Бетин на заседании отметил, что развитию индивидуального жилищного строительства, в частности, мешает приказ Минстроя от января 2019 года, который при расселении аварийного фонда не рекомендует строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из стальных тонкостенных конструкций и деревянных конструкций. Бетин напомнил, что президент России Владимир Путин давал поручение развивать деревянное домостроение.

Как со своей стороны пояснил замминистра Волков, суть ограничения по домам из деревянных конструкций заключалась в том, что зачастую они строились некачественно. "Поэтому, чтобы аварийку не переселять в дома, которые потенциально могут стать аварийкой через некоторое время, такое ограничение установили. За это время мы сильно продвинулись в стандартизации вместе с Минпромторгом, много стандартов выпустили действительно хороших, сейчас готовы делать следующий шаг", - сказал Волков.

При этом он добавил, что существуют очень разные производители, некоторые из них возводят хорошие модульные здания, и их опыт можно было бы тиражировать, но есть и недобросовестные компании. В связи с этим Бетин заверил, что Российский союз строителей готов предложить тех застройщиков, которых можно аккредитовать для такой работы. "Если вот такую справедливую, разумную селекцию вместе с вами можно сделать, то тогда к этому вопросу можно подходить", - подчеркнул Волков.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в свою очередь поручил своему заместителю Максиму Егорову заняться этой проблемой. "Мы услышали предложения. Ограничения все равно должны быть по некачественному строительству. Давайте отработаем", - заключил он.

Президент Владимир Путин в ноябре поручил правительству разработать меры по развитию деревянного индустриального домостроения в России. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность выдачи ипотеки на строительство жилых деревянных домов, созданных индустриальным способом.