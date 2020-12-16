Эксперт: новые правила смены вида земель в Москве повысят качество новостроек

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Применение новых правил изменения вида разрешенного использования земель, в том числе льготы для проектов комплексного освоения территорий, позволит повысить качество девелоперских проектов в Москве. Такое мнение выразил вице-президент ГК "Инград" Артем Бортневский на пресс-конференции ТАСС "Итоги деятельности строительного рынка в 2020 году по версии Urban Awards".

Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве вводятся повышающие коэффициенты при изменении вида разрешенного использования (ВРИ) земельных участков - например, с промышленного или коммерческого на жилой. Так, для территории в старых границах Москвы стоимость смены ВРИ выросла в два раза, а для Новой Москвы - в восемь раз. Документ подписан в ноябре 2020 года.

"Для клиентов и покупателей будет только лучше - мы вынуждены будем идти во все более качественную комплексную застройку, где люди покупают не только жилье в спальном районе, но и хорошую инфраструктуру", - отметил Бортневский.

Вызов для рынка

Эксперт добавил, что сам по себе рост платы - новый вызов для рынка и дополнительная нагрузка. Но системные игроки, которые принимают градостроительную логику городских властей, могут обернуть изменения в свою пользу. По мнению Бортневского, предоставление льгот застройщикам за проекты комплексного освоения территорий позволят повысить качество жилой застройки и инфраструктуры в целом.

По словам вице-президента ГК "Инград", после введения новых правил смены ВРИ наиболее заметно увеличилась цена на участки в центре Москвы, а именно около Кремля. Здесь ставка за смену вида разрешенного использования на продаваемый квадратный метр может достигать 150-200 тыс. рублей. При этом в большинстве районов Москвы плата за изменение ВРИ поменялась незначительно и привела лишь к 2-3% удорожанию от стоимости жилья.

Кроме того, заметно повысилась стоимость изменения вида разрешенного использования земель в Новой Москве. Однако это сделано, чтобы девелоперы не просто строили жилье на новых территориях, но и создавали места для работы людей, обращает внимание Бортневский. Также за застройку большой части земель в Новой Москве девелоперы могут получать льготы на смену ВРИ. "Если девелоперы научатся там строить не только жилье, а технопарки, офисные, социальные помещения, то будут большие льготы. И [размер] льготы такой, что новая плата [за смену] ВРИ может быть даже меньше, чем она была до этого", - добавил вице-президент ГК "Инград".

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит более 1,3 млн кв. м жилья, являясь шестым в России девелопером по текущему объему строительства.