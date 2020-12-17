Дольщики в Забайкалье получили ключи от 167 квартир в последнем долгострое региона

ЧИТА, 17 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер в четверг передал дольщикам ключи для въезда в 167-квартирный дом в Чите, который с 2018 года был последним долгостроем в регионе, сообщила пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

"К установленному сроку ввода готовность объекта составляла 70%. В частности, не были выполнены благоустройство, внутренние и наружные сети, не смонтированы лифты. Защищая интересы дольщиков, глава региона Александр Осипов взял ситуацию под личный контроль, поэтому под руководством первого зампреда правительства Андрея Кефера госинспекция края осуществляла еженедельный контроль за ходом выполнения работ на объекте, благодаря чему обеспечила его ввод до конца 2020 года", - приводятся в сообщении слова начальника государственной инспекции Забайкалья Михаила Заиченко.

Как уточнили в пресс-службе, сами дольщики тоже помогали застройщику с подготовкой дома на улице Славянская, 12: вывозили строительный мусор, прибирались на территории и внутри дома, красили стены и ограждения.

Строительство объекта с привлечением средств жителей компания "Экстрастрой" начала в 2015 году, а летом 2018 года из-за обильных дождей прилегающую к многоквартирному дому территорию подтопило грунтовыми водами. Из-за этого строители не могли в срок возвести подпорные стены и благоустроить территорию.

Летом 2018 года в Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, что в июле привело к масштабным паводкам. В зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, разрушила 182 км региональных и муниципальных дорог, повредила 36 мостов, включая автомобильный мост через реку Читу. Общий ущерб от стихии превысил 1 млрд рублей.