Правительство одобрило выделение средств на ускоренную замену более 1 тыс. лифтов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило выделение в 2020 году средств на ускоренную замену в многоквартирных домах более 1 тыс. лифтов, отработавших свой срок службы, сообщается на сайте кабинета министров.

"Выделение средств позволит обеспечить ускоренную замену 1010 лифтов, отработавших назначенный срок службы, в рамках реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе с использованием механизмов заемного финансирования", - говорится в решении правительства.

Средства выделят Минстрою России из резервного фонда правительства для имущественного взноса в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В Минстрое России в июле сообщали, что общенациональный план восстановления экономики предполагает выделение 1,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на замену старых лифтов в многоквартирных домах.