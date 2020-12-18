Девять из десяти квартир в Подмосковье приобретаются в ипотеку

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Девять из десяти квартир приобретаются в Московской области в ипотеку. Об этом сказал в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если бы не ипотека, была бы беда. Появились бы вновь обманутые дольщики, поэтому решение нашего президента по льготной ипотеке в 6,5% просто вытащило эту ситуацию из пропасти. Сегодня, наверное, не ошибусь, где-то девять из десяти квартир покупаются по ипотеке", - сказал Воробьев.

Он добавил, что в год на территории Подмосковья строится порядка 8 млн кв. м жилья, из них половина - это многоквартирные дома.

"Мы стараемся строить жилье сбалансированное. Школа, поликлиника, детский сад - это даже не обсуждается. Здесь ключевым еще являются магистрали, дороги. Поэтому мы стараемся развивать регион с умом для того, чтобы новоселы, которые заезжают в микрорайоны, чувствовали себя комфортно", - пояснил губернатор.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса.