Площадь аварийного жилья в Архангельской области почти достигла 1 млн кв. м

АРХАНГЕЛЬСК, 18 декабря. /ТАСС/. Общая площадь аварийного жилья в Архангельской области составляет практически 1 млн кв. м. Об этом в пятницу журналистам сообщила заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Елена Лебедева.

"Если говорить в общем об аварийном жилье, то цифра стремительно приближается к миллиону квадратных метров по тем домам, которые и включены в программу [расселения аварийного жилья] и по тем домам, год признания [аварийными] которых уже после 2017", - сказала она на пресс-конференции ТАСС в Санкт-Петербурге.

Лебедева напомнила, что проблема расселения домов, которые были признаны аварийными уже после 2017 года, затрагивалась на встрече главы региона Александра Цыбульского с президентом РФ Владимиром Путиным. "На данный момент программа утверждена по расселению таких домов, их 129 всего. Обсуждается вопрос с Минстроем предоставления в первую очередь 160 млн рублей, Минстрой нам обещает выделить в начале следующего года. И в первом этапе дома, которые сошли со свай, будут расселяться в первую очередь", - рассказала представитель министерства.

Программа переселения

Архангельская область занимает четвертое место в России по объему аварийного жилья, требующего расселения. Программой в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено расселение 474,3 тыс. кв. м жилых помещений, расположенных в 1 820 многоквартирных аварийных домах, в которых проживают более 27 тыс. человек.

Лебедева рассказала, что по программе в 2020 году планируется расселить около 40 тыс. кв. м аварийного жилья. На данный момент расселено более 30 тыс. кв. м, или 77%. "В активной фазе мы находимся по переселению граждан во вновь построенные дома, все обязательства по строительству, которые принимала область в 2019 и в 2020 году выполнены, 11 домов у нас введено уже в эксплуатацию в этом году, 20 домов планируется к вводу уже по второму этапу, по этапу 2020 года, в следующем году", - пояснила она.

По словам Лебедевой, в следующем году также изначально планировалось расселить около 40 тыс. кв. м аварийного жилья. "Но в связи с выделением дополнительно 50 млрд рублей эти показатели предлагается увеличить для Архангельской области практически в два раза", - рассказала она.

При этом замминистра региона подчеркнула, что все обязательства по расселению граждан - это более 2 тыс. человек - будут выполнены. "До конца года мы планируем все полностью обеспечить", - сказала она.