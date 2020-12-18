Доля ввода жилья на федеральных земельных участках в регионах к 2030 году составит 10%

ВОРОНЕЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Доля жилья, построенного в каждом регионе на введенных в оборот земельных участках, которые находятся в федеральной собственности, достигнет 10% к 2030 году. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"В каждом регионе в зависимости от объема, сколько строится в том или ином регионе, 10% жилья мы планируем, что будет строиться с нашей поддержкой на федеральных земельных участках, которые будут вовлечены в оборот. Это совокупно с 2021 до 2030 года нарастающим итогом", - сказал Филиппов.

По его словам, сегодня на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, ежегодно вводится 2 млн кв. м жилья, после 2027 года планируется достигнуть показателя строительства 15 млн кв. м ежегодно. Ранее Филиппов отмечал, что около 100 млн кв. м жилья планируется возвести на вовлеченных в оборот федеральных земельных участках до 2030 года.

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

В ДОМ.РФ отмечали, что, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", компания должна вовлекать в оборот 3,4 тыс. га земельных участков в год, в том числе для передачи их под жилую застройку и объекты инфраструктуры. Всего до 2024 года планируется вовлечь 25,3 тыс. га неиспользуемых и неэффективно используемых земель.