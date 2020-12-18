В Росстате готовы обсуждать с ЦБ включение цен на недвижимость и аренду в расчет инфляции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Росстат уже оценивает динамику цен на недвижимость в рамках специального исследования. При этом ведомство готово к дискуссии по поводу включения цен на недвижимость и аренду в методологию расчета инфляции, сообщили ТАСС в Росстате.

"Динамика цен на недвижимость оценивается в рамках специального исследования, регулярно проводимого Росстатом. Тем не менее, Росстат готов к дискуссиям по всем конструктивным предложениям", - сообщили в ведомстве.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готов обсудить с Росстатом включение цен на недвижимость и аренду в методологию расчета индекса потребительских цен.

В Росстате также отметили, что на протяжении ряда лет отслеживают стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Сейчас Росстат при расчете инфляции оценивает изменение стоимости 520 продовольственных и потребительских товаров и услуг ежемесячно и 102 - еженедельно.