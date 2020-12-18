Объемы ввода жилья в России в ноябре выросли почти на 20%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Около 9,4 млн кв. м жилья ввели в России в ноябре - это на 19,1% больше, чем годом ранее. С января по ноябрь рост составил 1,4%, свидетельствуют данные Росстата.

Такая статистика учитывает жилые дома на участках для ведения садоводства. Без их учета ввод в ноябре составил 8 млн кв. метров жилья, рост в годовом отношении - 2,9%.

В целом за 11 месяцев 2020 года с учетом домов на землях садоводства в России ввели 64,4 млн кв. м - на 1,4% больше, чем с января по ноябрь прошлого года. Без учета садоводств произошел спад на 4,6% (ввод за 11 месяцев - 60 млн кв. м).

Согласно материалам Росстата, в ноябре в России возвели 1,2 тыс. многоквартирных домов, население построило 37,9 тыс. домов, из них 13,1 тыс. - на участках для садоводства. Всего за месяц было построено 124,9 тыс. квартир. С января по ноябрь ввели 6,9 тыс. многоквартирных домов.

В денежном выражении общий объем строительства в ноябре остался на уровне предыдущего года - 904,4 млрд рублей. Показатель января - ноября составил 8,207 трлн рублей (на 0,3% ниже, чем за аналогичный период 2019 года).

Одним из основных показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.