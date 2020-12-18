В Пензенской области ввели в эксплуатацию пять проблемных домов

ПЕНЗА, 18 декабря. /ТАСС/. Пять проблемных домов, строившихся с привлечением средств дольщиков, ввели в Пензенской области в эксплуатацию в 2019-2020 годах. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте правительства региона.

"Введено в эксплуатацию пять домов [в 2019-2020 годах]. Из них три объекта достроены посредством предоставления подрядчику земельных участков в рамках масштабного инвестиционного проекта. Два объекта - за счет возмещения фактически понесенных затрат из бюджета Пензенской области. Общая сумма затрат из регионального бюджета составила более 1 млрд 200 млн рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

По данным регионального правительства, благодаря этому удалось восстановить права более 1 тыс. дольщиков.

Кроме того, ранее наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства было принято решение о выплате компенсации по трем объектам строительства. Завершение строительства еще трех проблемных объектов осуществляется через софинансирование Фонда, их планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Иван Белозерцев также обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину для решения вопроса еще по двум домам. "Восстановление прав участников долевого строительства по двум объектам требует участия Фонда, документы мы предоставили, но решение до настоящего времени не принято", - приводятся в сообщении слова Белозерцева.

В Пензенской области возникли проблемы с достройкой домов дольщиков, большинство из которых начинала строить компания "Пензастрой". Это дома на улицах Ново-Казанской, Рахманинова, 8 Марта, а также первая и вторая очереди жилых комплексов "Лукоморье" и "Райки". Еще ряд объектов не достроили компании "Декор-Трейд", "Север-Траст" и "Солнечный город". В ноябре 2017 года были определены компании, которые занялись завершением долгостроев, проблема с достройкой домов коснулась более 1,7 тыс. жителей региона.