Регионам могут разрешить сносить неаварийные панельные дома и дома с изношенной крышей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские регионы в рамках комплексного развития территорий могут получить право сносить неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, капитальный ремонт которых слишком дорог или где существует физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент). Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий поддержал думский комитет по транспорту и строительству (текст есть в распоряжении ТАСС).

Ранее зампредседателя комитета Павел Федяев пояснил ТАСС, что редакцией первого чтения было предусмотрено, что программы развития будут реализовываться на застроенных территориях населенного пункта или городского округа, в границах которого не менее 50% земель занимают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, реконструкция которых предусмотрена адресными программами. Но данный пункт был убран при подготовке ко второму чтению. По словам депутата, законопроектом будут установлены критерии того, какие здания должны сноситься.

"Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории поселения, городского округа в пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры или их частей, в границах которой расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта РФ", - говорится в документе.

Как подчеркивается в поправках, данные критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких требований. В частности, при физическом износе основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент), который превышает определенное субъектом РФ значение. Кроме того, снос многоквартирного дома возможен, если совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту его конструктивных элементов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом региона. Также, согласно редакции второго чтения, под комплексное развитие территорий могут попасть многоквартирные дома, которые построены в период индустриального домостроения, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Это относится и к многоквартирным домам в ограниченно-работоспособном техническом состоянии, и к домам, где отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения.

"Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно-работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства", - уточняется в документе.

Согласно поправкам, в границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества. В законопроекте также добавляется пункт о том, что на организацию собраний собственников жильцов неаварийных домов по вопросу вхождения в программу реновации отводится не менее одного месяца.

Включение в программу сноса

Решение о включении многоквартирного дома в программу сноса и реконструкции будут принимать только собственники квартир. Соответствующую поправку, которая исключает из этой процедуры нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий поддержал думский комитет по транспорту и строительству (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу о включении многоквартирного дома в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию в соответствии с проектом решения о комплексном развитии такой территории, принимается не менее чем 2/3 голосов собственников жилых помещений либо их представителей от общего числа голосов собственников таких жилых помещений в многоквартирном доме", - говорится в тексте поправки.

Кроме того, в документе уточняется, что не менее 1/3 голосов собственников квартир необходимо, чтобы исключить многоквартирный дом из границ территории, подлежащей комплексному развитию. Ранее думский комитет по жилищной политике и ЖКХ в отзыве на данный законопроект отметил, что распоряжаться общим имуществом в многоквартирном доме могут собственники, но не наниматели.

Законопроект был внесен в сентябре главой комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым вместе с группой сенаторов. В редакции первого чтения предусмотрено, что комплексное развитие территорий будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления. Такие, согласно первоначальному варианту документа, программы сноса и реконструкции предлагалось реализовывать на застроенных территориях населенного пункта или городского округа, в границах которого не менее 50% земель занимают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. Также речь шла о территориях, не менее 50% от площади которых составляют земельные участки, где расположены объекты капитального строительства, признанные аварийными, снос и реконструкция которых запланированы, а также где расположены объекты капитального строительства, признанные самовольными постройками.

В первом чтении законопроект был принят 17 ноября. Тогда же Госдума приняла постановление о необходимости внесения в текст ряда поправок, в том числе нормы о предварительном и равноценном возмещении жилой площади жителям домов, которые попадут под реконструкцию в рамках специальной программы.