Граждане из очереди на жилье не лишатся ее в случае возмещения жилплощади в рамках КРТ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Собственники или наниматели жилых помещений, чьи дома будут снесены в рамках комплексного развития территории (КРТ) и которые получат равнозначное возмещение, сохранят свое место в очереди на жилье по договору социального найма, если они находились в ней. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о КРТ поддержал комитет по транспорту и строительству (текст есть в распоряжении ТАСС).

Данные положения предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ. Согласно одной из правок, "собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и которым были предоставлены другие жилые помещения по договорам социального найма или в собственность, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма".

При этом гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и имеющим в собственности или в пользовании на условиях социального найма квартиру в доме, попадающим под программу комплексного развития территории, "жилищные условия улучшаются путем предоставления жилых помещений по норме предоставления на одного человека", установленной в этом регионе, во внеочередном порядке, если это предусмотрено нормативными актами субъекта РФ.

Поправками, предложенными ко второму чтению, гарантируется, что "нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами могут быть предусмотрены дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями собственников жилых помещений".

Ранее зампредседателя комитета Павел Федяев сообщил ТАСС, что рекомендованными ко второму чтению поправками предусмотрено равноценное, равнозначное и предварительное возмещение жилья при проведении КРТ. При этом закрепляется норма, согласной которой власти субъекта РФ смогут улучшить жилищные условия переселяемого лица, если у них есть такая возможность.

Срок на заключение договора

Срок на заключение договора о передаче собственником прав на жилое помещение в многоквартирном доме, попавшем под программу КРТ, составит 45 дней.

В редакции первого чтения на это отводилось 90 дней. Согласно же поддержанной комитетом поправке, "в случае, если договор, предусматривающий переход права собственности на жилое помещение и подлежащий заключению в обязательном порядке <…> не был заключен в течение сорока пяти дней со дня получения собственником жилого помещения проекта договора" заказным письмом, то компания, которая выиграла конкурс на проведение работ в рамках КРТ, сможет обратиться в суд с требованием одновременно о понуждении указанного собственника жилого помещения к заключению договора, о переходе права собственности на жилое помещение, об освобождении жилого помещения и о передаче его в собственность истцу.

"В исковом заявлении в обязательном порядке указываются адрес, общая и жилая площадь, количество комнат предоставляемого равнозначного жилого помещения или жилого помещения, предоставляемого с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за освобождаемое жилое помещение, либо размер возмещения", - сказано в тексте поправки.

Законопроект о комплексном развитии территорий может быть рассмотрен Госдумой во втором чтении 22 декабря.