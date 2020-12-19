Поправки в закон о комплексном развитии территорий исключают появление частных дорог

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инфраструктура, которая создается инвестором при комплексном развитии территорий городов, должна быть передана на баланс муниципалитета. Такие нормы вошли в проект федерального закона о комплексном развитии застроенных территорий. Соответствующую поправку ко второму чтению поддержал думский комитет по транспорту и строительству (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объекты, созданные лицом, заключившим договор о комплексном развитии территории, в соответствии с таким договором за свой счет, возникает у такого лица, за исключением объектов, подлежащих передаче или приобретению в соответствии с договором в государственную или муниципальную собственность, в том числе объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур", - говорится в тексте поправок, рекомендуемых к принятию.

При этом, законопроект разрешает муниципалитетам строить или ремонтировать за свой счет инфраструктуру, которая нужна для реализации проекта комплексного развития, даже если эти объекты находятся вне периметра территории.

Поправками также ужесточаются требования к юридическим лицам, которые могут участвовать в торгах на проведение работ в рамках комплексного развития территорий. Согласно редакции первого чтения, договор о КРТ мог быть заключен с юридическим лицом при условии, что такое лицо либо его учредитель имеет не менее чем трехлетний опыт участия в строительстве многоквартирных домов общей площадью в совокупности не менее 5 тыс. кв. м.

Согласно одной из поправок, участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое лицо либо его учредитель, или любое из его дочерних обществ, или его основное общество, любое из дочерних обществ основного общества имеет за последние пять лет "опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема строительства", который заложен в решении о КРТ. Правительством РФ и властями региона могут быть определены дополнительные требования к участникам торгов.

Цена торгов

Поправками также уточняется, что если решение о комплексном развитии территории принято кабмином, начальная цена торгов на право заключения договора определяется правительством. Если же решение о КРТ принять регионом, "указанная начальная цена определяется в порядке, установленном нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации".

Если на конкурс подана лишь одна заявка, а участник соответствует всем установленным критериям, то этот заявитель сможет заключить договор на проведение работ в рамках КРТ. Местные власти обязаны будут заключить его на условиях, указанных в заявке.