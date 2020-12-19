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Законопроект о комплексном развитии территорий синхронизирован с нацпроектом

Комитет Госдумы по транспорту и строительству также поддержал поправку, согласно которой при реализации таких программ объекты культурного наследия должны быть сохранены

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пункты об улучшении качества городской среды и жилищных условий граждан вошли в проект федерального закона о комплексном развитии застроенных территорий. Соответствующую поправку ко второму чтению поддержал думский комитет по транспорту и строительству (текст есть в распоряжении ТАСС).

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Так, в тексте поправок появилась глава, обозначающая цели комплексного развития, следует из документа. К ним относится сбалансированное и устойчивое развитие путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика и архитектурно-стилистических характеристик новых зданий.

Также к целям комплексного развития относится "обеспечение достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий граждан, в соответствии с указами президента Российской Федерации, национальными проектами, государственными программами", говорится в тексте поправок.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Объекты культурного наследия

Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал поправку к законопроекту о комплексном развитии территорий, согласно которой при реализации таких программ объекты культурного наследия должны быть сохранены.

Согласно поправке, рекомендованной к включению в законопроект во втором чтении, в одной из проектируемых статей Градостроительного кодекса будет прописано, что в решение о комплексном развитии территории в том числе включается "перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, при реализации такого решения", в случае наличия таких объектов.

Комитет в целом рекомендовал принять законопроект о комплексном развитии территорий во втором чтении, предложив рассмотреть его на заседании Госдумы 22 декабря, окончательное решение по дате должен принять Совет Думы.

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