Кадастровая палата назвала необычные названия деревень и сел в России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Росреестр в третьем квартале 2020 года внес информацию о границах почти 2,3 тыс. населенных пунктов в Единый государственных реестр недвижимости; на 1 октября 2020 года в реестр включены данные о границах 52,5 тыс. населенных пунктов. Среди необычных названий - село Париж в Челябинской области, поселок Новый Карапуз в Новосибирской области, деревни Перебор в Свердловской области и Ямайкино, Новая Бондюга в Удмуртии.

"С июля по сентябрь Росреестр внес в ЕГРН сведения о 446 065 границах земельных участков, 133 границах муниципальных образований и 2 295 границах населенных пунктов", - рассказали ТАСС в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

Среди необычных названий населенных пунктов, данные о которых пополнили ЕГРН в 2020 году, - деревня Ягодная и село Париж в Челябинской области, поселок Новый Карапуз в Новосибирской области, деревня Перебор в Свердловской области, деревни Желудково и Слонятино в Ярославской области, село Большие Хомяки и деревня Новоселье в Липецкой области, а также деревни Самолет, Ямайкино, Благодать, Круглый Ключ и Новая Бондюга в Удмуртской Республике.

В целом, по данным на 1 октября, ЕГРН содержит сведения о 33,8% населенных пунктов (около 52,5 тыс. из более чем 155,5 тыс.). Также до более 15 тыс. (72,1%) выросло число внесенных сведений о границах муниципальных образований, до 37 млн (61,1%) - о границах земельных участков.

По числу внесенной информации о границах населенных пунктов лидируют Башкортостан (более 2,6 тыс.), Новгородская область (более 2,6 тыс.), Калужская область (более 2,3 тыс.), Ленинградская область (более 2,3 тыс.) и Владимирская область (более 2,1 тыс.). Также в Татарстане в ЕГРН включены границы всех муниципальных образований (956), а Подмосковье лидирует по числу внесенных сведений о земельных участках (более 3 млн).

Информацию о границах муниципальных образований и населенных пунктах в ЕГРН включают региональные и местные власти. Внесение сведений упрощает постановку участков на кадастровый учет, регистрацию прав, снижает число имущественных споров между правообладателями и эффективно вовлекает земли в оборот.