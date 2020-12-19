Земли с недвижимостью на ней смогут изымать для госнужд в рамках КРТ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Земельные участки с расположенными на них объектами недвижимости предлагается разрешить изымать для государственных и муниципальных нужд в рамках комплексного развития территорий. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий поддержал думский комитет по транспорту и строительству (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, установленном земельным законодательством", - сказано в тексте поправки.

Согласно тексту поправки, в целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд земельные участки, предназначенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные участки, на которых расположены эти объекты. Также это исключение относится к земельным участкам с расположенными на них жилыми домами блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, однако это не распространяется на объекты, которые признаны аварийными, имеют высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние и где отсутствуют системы инженерно-технического обеспечения.

Кроме того, не могут быть изъяты для госнужд земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, которые не подпадают под ряд критериев участия объектов в комплексном развитии территории. В частности, для этого у многоквартирных домов не должно быть физического износа конструктивных элементов, стоимость услуг по их капитальному ремонту не должна превышать стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта РФ, они не должны быть построены в период индустриального домостроения, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Кроме того, объекты должны иметь централизованные системы инженерно-технического обеспечения и не быть в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.

Как пояснил ТАСС глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который является одним из авторов законопроекта, земельные участки с этими многоквартирными домами (в ограниченно-работоспособном состоянии и так далее) не будут изыматься, если собственники квартир примут решение не участвовать в программе сноса и реконструкции. "Если они не желают и не хотят, как мы можем заставить, это их собственность, мы должны охранять права граждан", - подчеркнул сенатор.