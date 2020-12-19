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В Госдуме пояснили, в каких случаях частные дома могут попасть под КРТ

Глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что частные жилые дома могут попасть под такие программы только с согласия собственников

МОСКВЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Частные жилые дома в соответствие с законопроектом о комплексном развитии территорий (КРТ) могут попасть под такие программы, но только с согласия собственников, их изъятие не предусмотрено. Такое пояснение в субботу ТАСС дал глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

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"Частные жилые дома, если они действительно попадают [под КРТ], то только с согласия собственники", - сказал он. "Если попадут, то только с согласия на равноценное, равнозначное [возмещение]", - добавил Москвичев, уточнив, что изыматься такие дома не могут.

Глава комитета при этом подчеркнул, что действие законопроекта в первую очередь распространяется на многоквартирные жилые дома.

Законопроект о КРТ ранее был рекомендовать комитетом к принятию во втором чтении, он может быть рассмотрен Госдумой уже 22 декабря.

Теги
РоссияМосквичев, Евгений Сергеевич
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