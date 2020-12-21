МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин не имеет собственного жилья и снимает квартиру или комнату, свидетельствуют результаты исследования качества жизни россиян, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие" (есть в распоряжении ТАСС).

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Исследование качества жизни россиян и влияния на него материальных и нематериальных факторов проводилось в октябре. В телефонном опросе приняли участие 1 503 респондента из всех федеральных округов, из них 48% мужчин и 52% женщин.

"О наличии жилья в собственности рассказали 80,5% респондентов. В частности, почти половина опрошенных (48,4%) купили его сами, четверти (23,8%) оно досталось в наследство, 8,3% взяли его в ипотеку. Оставшиеся 19,5% респондентов указали, что не имеют собственного жилья и снимают квартиру или комнату", - отмечается в исследовании.

При этом подавляющее большинство россиян в целом довольно своими жилищными условиями. "Респондентам также предлагалось оценить свои жилищные условия. Относительное большинство оценили их как средние (44,6%), свыше трети (38,8%) - как хорошие, 8% - как очень хорошие. Наименьшая доля респондентов оценила свои жилищные условия как плохие (5,7%) и очень плохие (2,9%)", - отмечают эксперты СК "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".

При этом наличие жилья в собственности оказалось одним из ключевых признаков высокого качества жизни для трети россиян (32%). Чаще наличия собственного жилья к ключевым признакам качества жизни относили только наличие высокого дохода (41,6%) и доступ к качественной медицине (70,4%).