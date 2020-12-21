Закон о расширении ипотечных льгот для многодетных могут принять в начале года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Закон, позволяющий расширить использование получаемых многодетными семьями от государства выплат в 450 тыс. рублей для выполнения обязательств по ипотечным кредитам, может быть принят в начале следующего года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас мы готовим законопроект, который комитет уже практически поддержал. Он касается того, чтобы 450 тыс. рублей, которые получают многодетные семьи, можно было направить на индивидуальное жилищное строительство, на доведение жилья до потребительского состояния, где уже можно будет жить. Очевидно, мы его будем рассматривать в окончательном виде в январе, в начале года. Я надеюсь, закон будет принят окончательно и начнет действовать соответствующая норма", - сказал депутат.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, уточняющий цели ипотечного кредита по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. Законопроект инициирован правительством РФ.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.