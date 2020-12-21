Площадь земли в собственности у физлиц в России сократилась почти на 1 млн га

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Площадь земельных участков в собственности у физических лиц в России за 2019 год сократилась почти на 1 млн га (или 0,9%) и составила 111,1 млн га. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Росреестра, который подготовил государственный доклад о состоянии и использовании земель в РФ в прошлом году.

"Доля земельных участков, находившихся в собственности граждан, сократилась на 975 тыс. га и составила 111,145 млн га (6,5% от всей площади земельного фонда страны). В основном уменьшение площади таких участков наблюдалось в 55 регионах", - говорится в сообщении. Среди них - Челябинская область (сокращение на 110,9 тыс. га), Ставропольский край (на 64,7 тыс. га), Саратовская область (на 57,5 тыс. га), Алтайский край (на 55,4 тыс. га), Липецкая область (на 51,4 тыс. га) и другие.

Согласно докладу, площадь земельного фонда России на 1 января 2020 года составила 1,712 млрд га (без учета внутренних морских вод и территориального моря). В 2019 году государственная и муниципальная собственность увеличилась на 78,3 тыс. га и составила 1,579 млрд га (92,2% от всей площади земельного фонда страны). Площадь земель в собственности юридических лиц достигла 21,859 млн га (1,3%), увеличившись за год на 896,7 тыс. га.

"Таким образом, состоялось фактическое перераспределение земель между группами лиц. Это произошло в связи с выкупом юридическими лицами земельных участков, предоставленных им на праве пользования и аренды. Также причиной послужили факты передачи гражданами долей в общей собственности на земельный участок в уставный капитал сельскохозяйственного предприятия и выкупа у граждан долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения", - отмечается в сообщении.

За счет перевода земель из одной категории в другую площадь лесного фонда за 2019 год увеличилась на 0,08% - до 1,1 млрд га, площадь промышленных земель и иного специального назначения увеличилась на 0,59% - до 17,6 млн га, а площадь земель сельхозназначения уменьшилась на 0,22% - до 381,7 млн га. На ситуацию повлиял тот факт, что значительные площади сельскохозяйственных земель утратили свои исходные качества, отмечается в сообщении.

Площадь земель населенных пунктов увеличилась на 0,24% и составила на начало 2020 года 20,6 млн га. Это стало результатом работы по упорядочению и утверждению границ городских и сельских населенных пунктов.