Московская биржа впервые зарегистрировала выпуски ипотечных облигаций ДОМ.РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московская биржа зарегистрировала первые три выпуска ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ объемом 32,5 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ успешно завершил размещение трех выпусков ипотечных облигаций общим объемом 32,5 млрд рублей. Выпуски ипотечных облигаций с поручительством компании включены в первый уровень котировального списка (в него входят бумаги наивысшей надежности - прим. ТАСС). Это первые в России выпуски ипотечных облигаций, зарегистрированные Московской биржей", - отметили в компании.

Ранее по закону ипотечные облигации регистрировал Банк России, однако в этом году такое право получила и Московская биржа. Кроме того, в сентябре 2020 года "ДОМ.РФ Ипотечный агент" зарегистрировал программу биржевых облигаций объемом 7 трлн рублей для повышения скорости секьюритизации ипотечных кредитов. Банк ДОМ.РФ стал организатором трех выпусков ИЦБ, зарегистрированных Мосбиржей. В размещении участвовали крупнейшие российские банки, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также более 1,5 тысячи заявок поступило от частных инвесторов.

Высокий рыночный спрос на ИЦБ с поручительством ДОМ.РФ равномерно распределен по всем классам инвесторов, включая физические лица, комментирует заместитель гендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко. "Большое количество частных лиц, принявших участие в размещении ипотечных бумаг ДОМ.РФ, демонстрирует не просто интерес, но и их умение работать со сравнительно новым для них типом инструментов", - в свою очередь отметил управляющий директор, член правления Московской биржи Игорь Марич. Он добавил, что рост интереса физических лиц к инвестированию в биржевые инструменты стал одним из трендов 2020 года. Так, число частных инвесторов превышает 8 млн человек в России.

По словам старшего управляющего директора по рейтинговой деятельности агентства НКР Александра Проклова, частные инвесторы будут обращать все больше внимания на инструмент ипотечных облигаций, так как ставки по депозитам в банках находятся на очень низком уровне. "Участие физлиц на этом рынке пока довольно ограничено, поскольку на рынок понемногу выходят средства наиболее обеспеченной части населения. Тем не менее, по мере повышения массовости участия таких инвесторов ИЦБ найдут дополнительный спрос среди них", - добавил эксперт. В целом Проклов назвал рынок ипотечных ценных бумаг драйвером для облигационного рынка России, так как наблюдается интерес к новых ликвидным высококачественным бумагам.

"Регистрация ипотечных облигаций в рамках биржевой программы позволяет ДОМ.РФ создать современную биржевую инфраструктуру для ипотечной секьюритизации. Это необходимо для достижения национальных целей в части развития жилищной сферы, поставленных президентом РФ до 2030 года", - сказал Федорко.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) занимают более 80% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и порядка 2% от объема долгового рынка России. Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства РФ. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы. С 2016 года ДОМ.РФ разместил 26 выпуска ИЦБ на общую сумму более 630 млрд рублей.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.