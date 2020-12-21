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Правительство РФ выделило 750 млн рублей на замену старых лифтов

Деньги отправят в качестве финансовой поддержки регионам на ремонт более тысячи лифтов, лифтовых шахт, машинных и блочных помещений

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 750 млн рублей на замену и ремонт более тысячи старых лифтов в многоквартирных домах до конца 2022 года. Документ в понедельник опубликован на портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 750 млн рублей на предоставление субсидий в виде имущественного взноса РФ в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в документе.

Деньги будут направлены в качестве финансовой поддержки регионам на ремонт и замену не менее 1,01 тыс. лифтов, лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в целом по России до 31 декабря 2022 года, уточняется в распоряжении.

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