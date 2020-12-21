Россияне подали более 1 млн заявок на льготную ипотеку на новостройки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские банки получили более 1 млн заявок на оформление льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%. Выдано более 320 кредитов на 930 млрд рублей, сообщил в понедельник ДОМ.РФ.

"Сейчас количество заявлений, поданных гражданами в банк на оформление таких кредитов на покупку жилья, превысило 1 миллион, рассмотрено больше 940 тысяч, из них 73% уже одобрено, работа идет", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

С учетом того, что клиенты получают одобрение, как правило, в двух-трех банках, из одобренных 683,5 тыс. заявок выдано 322,7 тыс. кредитов на 931,5 млрд рублей. Таким образом, использовано около 52% запланированного увеличенного лимита программы. По данным ДОМ.РФ, 97% объема выданных кредитов приходится на 15 банков.