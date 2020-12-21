В пострадавших от наводнения районах Приангарья до конца года достроят 86 домов

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. До конца 2020 года в пострадавших от наводнениях районах Иркутской области планируют достроить 86 жилых домов. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время итоговой пресс-конференции.

"До 31 декабря планируется достроить 86 домов. Шесть из них - многоквартирные на 496 квартир, 54 - индивидуальные, 24 - дуплексы (дом на два хозяина) на 48 семей. Работы идут в круглосуточном режиме. Ранее были сданы пять многоквартирных домов на 116 квартир и 74 индивидуальных дома", - пояснили Кобзев.

Он уточнил, что в 2021 году в регионе будут введены в эксплуатацию 14 дуплексов, а также 76 индивидуальных жилых домов, 34 из которых находится в Нижнеудинске, остальные - в Тулуне. Кроме того, пострадавшим от наводнения жителям региона также выдали 7 670 свидетельств на право покупки жилья, из которых не реализованными остались лишь три сертификата.

"Президент поставил передо мной задачу по восстановлению жизни в пострадавших районах. Решать ее приходилось в не самых простых условиях, тут было все: и саботаж, и итальянская забастовка, и недобросовестные подрядчики. И все это - на фоне пандемии. Для нас было очень важным не останавливать работы ни на день. И мы это сделали. Большинство задач, поставленных по пострадавшим районам, выполнены", - добавил Кобзев.