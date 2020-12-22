Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о комплексном развитии территорий

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором - основном - чтении законопроект, направленный на совершенствование института комплексного развития территорий (КРТ) и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья. В повестку также включен законопроект, согласно которому к молодежи будут относиться россияне до 35 лет включительно, а не до 30, как сейчас.

Законопроектом о комплексном развитии территорий предусмотрено, что такие программы будут реализовываться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления. Согласно тексту, КРТ будет проводиться с целью "сбалансированного и устойчивого развития поселений, городских округов путем повышения качества городской среды и улучшения внешнего облика, архитектурно-стилистических и иных характеристик объектов капитального строительства". Изменения при необходимости будут вноситься в генеральные планы.

Изначально законопроект затрагивал только районы с жилой застройкой, однако поправками ко второму чтению, поддержанными думским комитетом по транспорту и строительству, область его применения существенного расширяется. КРТ будет проводиться в районах жилой застройки, нежилой застройки, на незастроенных территориях, а также на территориях, где программа комплексного развития будет реализовываться по инициативе правообладателей земельных участков. Как отметил ранее в беседе с ТАСС глава комитета Евгений Москвичев, частные жилые дома могут попасть под КРТ, но только с согласия собственников и при условии равноценного равнозначного возмещения.

Но, как уточнил глава комитета, в первую очередь законопроект затрагивает крупные строения, включая многоквартирные дома. Согласно тексту, регионы могут получить право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых большой износ основных конструктивных элементов или капитальный ремонт которых слишком дорог. Решение о вхождении в программу КРТ должны принять собственники на общем собрании. Возмещение жилья вне зависимости от региона будет предварительным, равноценным и равнозначным, при этом у субъекта РФ будет право улучшить условия переселяемого лица, если это позволяет местный бюджет.

Инфраструктура, которая создается инвестором при комплексном развитии территорий городов, должна быть передана на баланс муниципалитета. Таким образом, исключается появление частных дорог. Законопроектом установлен целый перечень требований к компаниям, которые будут участвовать в конкурсе на право проведения работ в рамках КРТ.

Молодежная политика

Кроме того, Госдума рассмотрит во втором, основном чтении проект базового закона о молодежной политике в РФ. Документ определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться россияне не от 14 до 30 лет, как сейчас, а до 35 лет включительно. Предполагается, что таким образом численность молодежи в РФ увеличится более чем на 12,7 млн человек и превысит 41 млн, благодаря чему больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством. Законопроект носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.